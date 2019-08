Sá Pinto e a receção ao Spartak Moscovo: «Será um jogo muito difícil»

O treinador do Sp. Braga, Ricardo Sá Pinto, disse esta quarta-feira que os jogos do playoff de acesso à Liga Europa com o Spartak Moscovo serão tão difíceis como os embates com os grandes portugueses."Sem dúvida, será um jogo da mesma exigência [como com Benfica, FC Porto e Sporting]. Será um jogo muito difícil para nós, mas também para eles. É uma equipa muito madura, com jogadores internacionais nos diversos setores, com experiência e qualidade, muito perigosa no contra-ataque e no ataque rápido", disse na conferencia de imprensa de antevisão da partida da primeira mão, que se realiza na quinta-feira (às 19h45), em Braga.O técnico quer, por isso, um Braga muito cuidadoso: "temos que ser equilibrados em todos os momentos e agressivos defensivamente e não dar espaço a jogadores como Schurrle, Bakaev ou Ponce", disse.Para Sá Pinto, "os detalhes vão fazer a diferença nesta eliminatória", considerando que "as duas equipas têm valor para passar à fase de grupos"."É importante fazer um bom resultado e isso passa por não sofrer e marcar: é o resultado que queremos para amanhã (quinta-feira)", afirmou.A Rússia é sexta classificada no ranking da UEFA e Portugal sétimo e, para Sá Pinto, esse é outro motivo para querer bater os moscovitas."Queremos fazer as duas coisas, ajudar o Braga a entrar na fase de grupos e Portugal através dessa qualificação", disse.O técnico não quis revelar se vai fazer alterações em relação ao onze que começou o jogo em Alvalade, contra o Sporting, no domingo ( derrota por 2-1 ), mas frisou que, seja qual for a equipa, isso não significa fazer gestão."Não faço gestão, faço uma convocatória a pensar que aqueles jogadores são os melhores para aquele jogo. Tenho muitos e bons jogadores, mas não os posso meter a todos. Estou muito satisfeito com a prestação de todos. Na quinta-feira jogarão os que têm as características ideais para começar este jogo", disse.Já o extremo Ricardo Horta frisou a vontade da equipa em chegar à fase de grupos."O Braga está a querer chegar perto dos grandes e temos de estar nas competições europeias para mostrar quão fortes somos, vamos lutar por isso", garantiu.O Spartak Moscovo já leva oito jogos oficiais esta época, o dobro dos do Braga, mas o jogador português considera que a equipa está preparada fisicamente para o embate."Estamos com muita ambição e ilusão para jogar este jogo, é um jogo difícil, mas é destes jogos que gostamos [e são estes] nos fazem crescer. Todo o plantel está pronto para jogar e certamente vamos fazer dois grandes jogos para esta grande equipa", disse.Questionado pelos jornalistas russos sobre a importância da Liga Europa para as equipas portugueses, Sá Pinto respondeu: "Em Portugal não descuramos nada, não abdicamos de nada, tudo é importante".Sp. Braga e Spartak de Moscovo defrontam-se a partir das 19h45 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, com arbitragem do espanhol Xavier Estrada Fernández.