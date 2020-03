Sá Pinto e a saída do Sp. Braga: «Ainda não entendi...»

Sá Pinto concedeu uma entrevista à edição desde sábado do jornal desportivo espanhol 'Mundo Deportivo', onde, entre vários temas, abordou a sua destituição do comando técnico do Sp. Braga, em dezembro passado.





"É uma decisão que ainda não entendi. Estava muito entusiasmado com o trabalho no Sp. Braga. Na Liga Europa batemos todos os recordes do clube, estivemos dez jogos sem perder e fomos a melhor equipa da fase de grupos. Chegámos às meias-finais da Taça da Liga, que a equipa acabou por vencer, e é verdade que na Liga não estávamos no lugar em que queríamos, porque não é fácil jogar de três em três dias. Acreditava que quando a equipa descansasse, poderia melhorar na Liga. Não pude terminar o trabalho e saí triste porque tinha a ambição e conseguir algo maior", afirmou.Ricardo Sá Pinto, note-se, saiu do comando técnico pouco antes do Natal, tendo sido rendido por Rúben Amorim, que entretanto rumou ao Sporting, dando lugar a Custódio. Confrontado sobre o seu futuro enquanto treinador, Sá Pinto diz já ter recebido propostas, todas em 'banho-maria' devido à situação atual relacionada com o coronavírus."Tive uma proposta do mercado europeu e outra do golfo pérsico, mas por causa disto temos de esperar, porque é arriscado tomar decisões. A ideia é continuar nos bancos, porque adoro treinar e tive anos bons. Fui vice-campeão da Liga e campeão da Taça na Bélgica com o Standard Liège, em 2018, e apurámo-nos para a Champions. E na Polónia fui vice-campeão da Liga em 2019, com o Legia Varsóvia. Algum dia chegará o que mereço", acrescentou Sá Pinto, de 47 anos, acreditando que, por força da pandemia, o final da temporada será apenas "em junho ou julho".