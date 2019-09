Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sá Pinto e as 'chicotadas' na Liga: «Não se conseguem objetivos à quarta jornada» Treinador do Sp. Braga aborda saída de treinadores no Sporting, Belenenses e Paços de Ferreira





• Foto: Luís Vieira/Movephoto