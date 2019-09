Sá Pinto e "o processo não acabado": «Eu gosto, os jogadores também, a equipa diverte-se»

Ricardo Sá Pinto disse este sábado que o Sp. Braga "merece mais" do que a atual 16.ª posição na Liga e quer elevar a eficácia para vencer o Portimonense, no domingo, na 7.ª jornada.

"Este jogo vale três pontos como todos os outros, mesmo se tivéssemos vencido o Marítimo [2-2] queríamos vencer o Portimonense. Faltam 28 jornadas, estamos a cinco pontos do objetivo e vamos à procura da vitória num campo tradicionalmente difícil, diante de uma boa equipa, com jogadores de qualidade e muito difícil de bater no seu terreno, como vimos recentemente contra equipas grandes", afirmou na antevisão da deslocação ao Algarve.

Apesar de não vencer para o campeonato desde a primeira jornada, há mais de um mês meio (3-1 ao Moreirense), Sá Pinto considera que os jogadores estão "otimistas e confiantes" e que a equipa "merece mais".

O treinador dos minhotos disse esperar um Portimonense "com personalidade" e a querer jogar pela "positiva", comparando com o "'autocarro'" que o Braga enfrentou na última ronda, em casa, diante do Marítimo.

"Fomos surpreendidos com um 'autocarro', um bloco muito baixo do Marítimo, que tem jogadores de qualidade para fazer outro jogo, a cultura do clube é outra, mas respeito as ideias do treinador e cada um sabe da sua casa", disse.

O técnico considerou que a sua equipa teve nesse jogo "um volume ofensivo muito bom, com várias oportunidades, mas não concretizou, faltou essa eficácia".

"O Portimonense tem uma ideia de jogo positiva, que gosta de jogar, não baixa o bloco, em casa não é isso que observámos", atalhou.

O treinador disse ainda que "o processo não está acabado".

"Mas não tenho dúvidas de que o caminho é este. Eu gosto, os jogadores também gostam, a equipa diverte-se. Estou muito realizado como treinador, só não estou com os pontos na liga, mas, melhorando a eficácia, vai ser suficiente para ganhar os jogos", disse.

Fransérgio vai cumprir o segundo jogo de castigo e Tiago Sá, Tormena, Raul Silva, Wallace e Wilson Eduardo continuam de fora a recuperar de lesões, sendo que os dois últimos são os que mais próximos estão de regressar, devendo integrar o grupo na próxima semana, informou o técnico.

Sporting de Braga, 16.º classificado, com cinco pontos, e Portimonense, 13.º, também com cinco, defrontam-se a partir das 18 horas de domingo, no Estádio Municipal de Portimão.