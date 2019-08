Sá Pinto e o triunfo sobre o Spartak: «Foi excelente, não podemos apontar nada a esta equipa»

O Sp. Braga carimbou a presença na fase de grupos da Liga Europa após bater, em casa, o Spartak Moscovo por 2-1.No final do encontro frente à formação russa, Sá Pinto revelou estar "muito feliz" e aproveitou ainda para dar os parabéns aos jogadores bracarenses, por terem deixado para trás "dois grandes adversários", referindo-se também aos dinamarqueses do Brondby."Foi excelente, não podemos apontar nada a esta equipa. Foi uma equipa que soube ser inteligente, jogar um jogo difícil em casa de um adversário difícil, que é primeiro na Rússia e que ganhou ao CSKA recentemente. Uma equipa fortíssima, que em casa é difícil de ultrapassar. Soubemos ser pacientes, soubemos sofrer com a entrada impetuosa deles, com dinâmica, com alma, vontade, soubemos sofrer. Estabilizámos o jogo. Sabíamos que essa forma de estar de ir à procura de criar desequilíbrios ia expôr a equipa. Sabíamos que quando tivéssemos o espaço tínhamos de ser eficazes e fizemo-lo. O resultado na primeira parte deu conforto para a segunda. Nem tudo foi bom, a equipa deles continuou a acreditar e nós, aqui e acolá, fomos aproveitando o espaço e jogando com o resultado. Este é o sétimo jogo que fizemos difícil, em termos físicos e mentais, os jogadores foram extraordinários e estou orgulhoso do que fizeram, do resultado que tiveram, por eles, pelo clube, pelos adeptos. Foram duas eliminatórias difíceis, o Sp. Braga não passou só à fase de grupos, eliminou dois grandes adversários e estou muito feliz", afirmou o técnico."Ainda não pensei. O objetivo da época era entrar na fase de grupos. Tudo o que conseguirmos iremos saborear. Somos ambiciosos, não oferecemos nada a nenhum adversário, todos os jogos em que entramos são na busca da vitória e assim faremos sempre. Se ganhamos ou temos essa capacidade logo veremos.""Este plantel está pensado para essa exigência, sem lesões. Tenho um plantel relativamente vasto, com qualidade, agora este início tem sido muito exigente. Nenhum plantel está 100 por cento preparado para esta exigência. Temos que avaliar a situação, ponderar bem. Conseguimos este objetivo. Vamos ver se vamos com estes ou se podemos acrescentar valor à equipa."