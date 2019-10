Sá Pinto elogia "caminhada triunfante" do Sp. Braga na Liga Europa

O Sp. Braga regressou esta sexta-feira de Istambul, depois de ter derrotado o Besiktas por 2-1, na 3.ª jornada da Liga Europa. Os arsenalistas estão na liderança isolada do Grupo K e esse mesmo facto foi destacado por Sá Pinto nas redes sociais. O treinador do Sp. Braga utilizou a sua conta de Instagram para enaltecer a "caminhada triunfante" da sua equipa na prova europeia.





"Depois de mais uma grande noite europeia coroada com uma vitória histórica no ambiente infernal do Besiktas Park, a nossa EQUIPA continua em 1.º lugar no Grupo K da Liga Europa. Seguimos esta caminhada triunfante cheios de orgulho, compromisso e ambição. Parabéns Guerreiros! Força Braga!", apontou Sá Pinto nessa pubicação, onde utilizou as letras maiúsculas para acentuar a importância do coletivo na obtenção destes resultados positivos na Liga Europa.Refira-se que a comitiva arsenalista aterrou no Porto ainda antes das 16 horas desta sexta-feira, fez uma sessão de treino ao final da tarde, já na cidade dos arcebispos. Na próxima segunda-feira vai receber o Santa Clara, na partida que encerrará a 8.ª jornada da Liga NOS.