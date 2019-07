Sá Pinto elogia equipa apesar da derrota: «Bem após o intervalo»

Sá Pinto era um treinador satisfeito com a sua equipa, apesar da primeira derrota averbada neste início de temporada. Para o técnico bracarense, faltou "frescura". "Nós gostamos sempre de ganhar mas não é o que valorizo neste jogo. Queremos pôr-nos à prova para podermos exigir mais, para atingirmos o nível que queremos. Defensivamente estivemos equilibrados mas ofensivamente faltou clarividência e frescura, sobretudo no primeiro tempo", sublinhou o treinador dos Guerreiros, que já viu uma formação à sua imagem no segundo tempo. "A força do adversário não nos deixou fazer o que queríamos e não fomos com 0-0 ao intervalo por um golo ilegal. Gostei muito da equipa após o intervalo, a querer virar o jogo. Nota-se que não gostam de empatar, quanto mais perder. Tivemos personalidade e assumimos o jogo", confessou.