Sá Pinto entra a ganhar no Sp. Braga

Estavas à procura do resumo do jogo de hoje? ?

Parabéns, estás no sítio certo pic.twitter.com/RfYHtkHDyb — SC Braga (@SCBragaOficial) 6 de julho de 2019

Ricardo Sá Pinto teve esta manhã o primeiro teste como treinador do Sp. Braga e começou bem, com uma vitória sobre a UD Oliveirense, por 4-1, na Cidade Desportiva dos arsenalistas.Os golos do Sp. Braga foram apontados por Ricardo Horta (14'), Xadas (51') e Murilo (62'), sendo que o reforço Diogo Viana, ex-Belenenses, também faturou na estreia, aos 85 minutos, com Oliveira a reduzir para a Oliveirense de penálti em cima do minuto 90.Veja em baixo o resumo do primeiro jogo de preparação do Sp. Braga versão 2019/20.