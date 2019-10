Sá Pinto espera "equipa cínica": «É proibido alimentar a esperança a este adversário»

O treinador do Sp. Braga, Ricardo Sá Pinto, defendeu esta quarta-feira que a concentração vai ser a chave do jogo com o Slovan Bratislava, na quinta-feira, da segunda jornada do grupo K da Liga Europa."Não nos desequilibrarmos nunca, é proibido alimentarmos a esperança a este adversário que vai estar à espera da sua oportunidade, a chave vai ser a concentração ao longo de todo o jogo", afirmou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão da partida.As duas equipas lideram o grupo, com três pontos, depois de o Sp. Braga ter ido a Inglaterra vencer o Wolverhampton por 1-0 e de os eslovacos baterem, em casa, os turcos do Besiktas por 4-2."O Slovan Bratislava não surpreendeu só na primeira jornada, também ao eliminar o PAOK [no playoff da Liga Europa]. Não estamos a falar de uma equipa qualquer, é o campeão da Eslováquia e atual primeiro classificado. Tem um estilo de jogo difícil de parar, dá iniciativa ao adversário para construir e joga no erro, são muito fortes no contra-ataque rápido, estamos à espera de uma equipa cínica", disse.Se vencer na quinta-feira, o Sp. Braga estabelece um novo recorde do clube de seis triunfos consecutivos na Europa, mas, para Sá Pinto, esse facto, "mais do que uma responsabilidade, é um estímulo, uma motivação extra"."Era bonito ficar na história do Braga, temos uma oportunidade que queremos aproveitar, sem estarmos obcecados por isso. Queremos é fazer um jogo completo, ganhar o jogo e manter a nossa baliza a zero", disse.Ricardo Sá Pinto descartou ainda a ideia de haver um favorito: "Antigamente, o fator casa tinha mais preponderância, não acho que haja favoritos, há duas equipas que estão em primeiro lugar e querem vencer".Os bracarenses vêm de uma vitória 'suada' em Portimão, por 1-0, quebrando o jejum de triunfos no campeonato que vinha desde a primeira jornada, mas para o treinador a equipa merecia mais pontos e outra classificação."Em termos de rendimento, temos sido superiores a todos os nossos adversários, menos um, não temos os pontos que merecíamos ter e, no mínimo, merecíamos estar no quarto lugar", disse.O técnico pediu também eficácia à sua equipa e o avançado Paulinho, autor do golo da vitória diante do Portimonense, partilhou a importância desse fator."Temos que ser eficazes, ainda para mais numa prova como esta, em que as equipas são todas boas e equilibradas, se marcarmos primeiro é sempre bom", afirmou.Para o jogador, "a estratégia é coletiva e os avançados têm que ter esse compromisso defensivo e ajudar toda a equipa".Paulinho lembrou que, na época passada, lesionou-se no último jogo da pré-temporada e ficou de fora cerca de dois meses."Quando voltei, a equipa já estava rotinada com outros jogadores e a vencer e assim é difícil mexer. Espero voltar ao nível da primeira época", disse.Em diferentes estados de recuperação das respetivas lesões, Tiago Sá, Raul Silva, Tormena, Wallace e Wilson Eduardo estão fora das opções.Sporting de Braga e Slovan de Bratislava lideram o grupo K com três pontos e defrontam-se às 17h55 de quinta-feira, em jogo que será arbitrado pelo suíço Adrien Jaccottet.