Sá Pinto: «Esperamos continuar neste caminho de vitórias»

Ricardo Sá Pinto, treinador do Sp. Braga, mostrou-se satisfeito com o regresso às vitórias para o campeonato."Foi uma primeira parte muito bem conseguida da nossa parte, de superioridade, ao contrário do que aconteceu na segunda. A segunda parte não foi tão bem conseguida, também por mérito do Portimonense, que começou a dar largura ao jogo com muitos cruzamentos e nós não conseguimos contrariar e dominar bem esse jogo aéreo do adversário. Na primeira parte fomos guerreiros, organizados, competentes com bola e criámos situações de golo, ao contrário da segunda, em que não conseguimos ter bola como gostaríamos de ter tido, bem como o domínio que tivemos na primeira parte. Contudo, repito, não por demérito nosso, mas sim por mérito do Portimonense", começou por dizer após a vitória por 0-1, em Portimão, difundidas pela agência Lusa.O técnico, de 46 anos, ainda elogiou os seus jogadores e salientou a importância de conquistar estes três pontos."Neste jogo houve também o nosso lado emocional, pois precisávamos dos três pontos, e neste campo é tradicionalmente difícil de jogar. Sabíamos que era um jogo muito difícil e era fundamental uma vitória, resultado que queríamos e que merecíamos há muito tempo. Esperamos continuar neste caminho de vitórias, mas sabemos das dificuldades, pois esta Liga é uma maratona, um campeonato muito competitivo. Precisamos de vitórias para chegar ao objetivo que definimos para esta época", sublinhou