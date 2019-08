Sá Pinto: «Estou muito orgulhoso desta equipa»

Uma estreia em grande para Sá Pinto como treinador do Sp. Braga. O treinador sai da Dinamarca com a vitória no bolso, vantagem na eliminatória e boas perspetivas para a passagem ao playoff da Liga Europa. Depois de uma tarde europeia positiva, Ricardo Sá Pinto mostrou-se satisfeito com a exibição dos seus jogadores.





"Foi uma excelente estreia, não só para mim, mas para toda a equipa. Na 1ª parte conseguimos controlar mais o jogo, podíamos até ter tido um resultado diferente. Na segunda sabíamos que eles iam entrar fortes, que iam arriscar e que tínhamos de reagir, mas não é fácil fazê- lo neste estádio", começou por dizer o técnico dos bracarenses.Apesar do triunfo, Sá Pinto não escondeu que o Sp. Braga passou por dificuldades: "Ainda nada está decidido, mas não podemos ignorar o bom resultado que fizemos. Estou muito orgulho da equipa, soubemos sofrer quando o tivemos de fazer, mas mantivemo-nos ambiciosos, que é o que eu peço sempre. Não podemos controlar sempre o jogo, mas temos de perceber que quando voltamos a controlar o jogo podemos fazer golos". Os dois últimos golos dos minhotos tiveram origem em jogadores que saíram do banco, e Sá Pinto usou isso para motivar o plantel. "O Hassan e o Murilo estão diretamente ligados aos golos, hoje foi difícil fazer a convocatória e foi difícil fazer um 11. Vai ser durante toda a época, todos têm sido excelentes profissionais. Digo para não desistirem, isto é uma maratona, os que estavam de fora ajudaram a equipa", concluiu, referindo ainda que é importante desligar da jornada europeia e apontar baterias à estreia no campeonato com o Moreirense.