Sá Pinto: «Falta de aposta em jovens portugueses deve-se muito ao seu elevado preço»

Ricardo Sá Pinto foi um dos convidados do World Scouting Congress, evento que decorre na cidade do Porto e que termina esta quarta-feira. Na sua intervenção, o técnico do Sp. Braga descreveu o perfil do jogador português.





"O jogador português está cada vez mais culto taticamente e tecnicamente sempre foi muito evoluído. Considero que nunca fomos muito fortes a nível físico, não nos podemos comparar aos alemães e aos nórdicos, por exemplo, e mentalmente somos um pouco emocionais, consideramos que temos sempre a razão. Apesar disso, o jogador português tem uma grande capacidade de adaptação", começou por referir.O técnico dos arsenalistas abordou ainda a influência que alguns jogadores têm nas suas equipas: "Há jogadores que sabem que tem uma influência grande na equipa. Se estiverem em sintonia e tiverem compromisso, é fácil. Se sobressair o egoísmo torna-se mais difícil e podem mesmo pôr em causa a dinâmica da equipa. O poder do jogador alterou o poder do treinador", explicando ainda o porquê de a aposta em jogadores portugueses ser escassa. "A falta de aposta em jogadores portugueses deve-se muito ao seu elevado preço, a relação preço/qualidade dos brasileiros, por exemplo, é muito boa. Apesar disso, é importante perceber que não há espaço para todos. O Rui Costa, por exemplo, jogou no Fafe antes de se afirmar no Benfica. O jogador tem de encontrar o seu habitat, mas hoje em dia há uma pressa muito grade para que os jogadores sejam vendidos", concluiu.