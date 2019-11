Sá Pinto: «Fomos fantásticos, uma verdadeira família»

O Sp. Braga venceu o Besiktas, na última quinta-feira, para a Liga Europa e, ontem à noite, derrotou o V. Guimarães no dérbi do Minho. O treinador Sá Pinto utilizou as redes sociais para destacar a capacidade de superação do grupo de trabalho.



"Mais duas grandes vitórias para a nossa caminhada no campeonato e na Liga Europa. Fomos fantásticos, uma verdadeira família! As coisas não acontecem por obra do acaso, mas sim fruto do nosso enorme trabalho, da nossa união, dedicação e da nossa superação. Agora é tempo de recuperar forças e energias para as próximas batalhas", escreveu o treinador dos bracarenses.



O Sp. Braga volta a competir apenas no dia 23, frente ao Gil Vicente, em jogo referente à Taça de Portugal.