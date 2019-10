Sá Pinto: «Ganhar é sempre importante porque isso é o que nos alimenta»

O Sp. Braga somou a segunda vitória consecutiva para o campeonato, ao vencer (2-0), esta segunda-feira, o Santa Clara, em jogo a contar para a 10.ª jornada.No final do encontro, Ricardo Sá Pinto sublinhou a entrada forte da equipa minhota e elogiou a "grande exibição" de Marco Rocha, guarda-redes do Santa Clara, que demonstrou-se a grande nível."A equipa entrou confiante e sabia que tinha de marcar cedo para não deixar o Santa Clara acreditar que podia levar pontos daqui. Mais uma vez outro guarda-redes que passou aqui e fez uma grande exibição, pois podíamos ter feito mais golos", afirmou o treinador dos bracarenses."Houve momentos em que podíamos ter tido mais qualidade de jogo, algo que a mudança de sistema ajuda a explicar. No futebol os resultados é que mandam, mas esta equipa teve muita infelicidade no passado. Ganhar é sempre importante porque isso é o que nos alimenta", finalizou.