Sá Pinto já deixa aviso: «A época será longa e poderá não ser linear»

O treinador do Sp. Braga, Ricardo Sá Pinto, lembrou que "a época será longa e poderá não ser linear", pedindo, por isso, paciência e união aos adeptos da equipa."Da equipa, podemos esperar ambição, espírito guerreiro, dedicação, compromisso com os objetivos, com o clube e com os adeptos, e superação. Queremos muito vencer e contamos muito com o vosso apoio", afirmou Sá Pinto, dirigindo-se a vários milhares de adeptos no final da apresentação do plantel , no âmbito do 'dia Sporting de Braga'.Durante a cerimónia, que teve início no sábado e se prolongou pela madrugada, o novo técnico dos 'arsenalistas' notou que "a época será longa e poderá não ser linear"."Temos que ser pacientes e nunca nos podemos desunir, a partir de agora somos só um", disse.Sem surpresas de última hora, foram apresentados 27 jogadores: os guarda-redes Matheus, Eduardo e Tiago Sá, os defesas Esgaio, Diogo Viana, Caju, Sequeira, Pablo Santos, Bruno Viana, Tormena, Raul Silva, Lucas e David Carmo, os médios Claudemir, Palhinha, Xadas, André Horta, João Novais, Trincão, Ricardo Horta e Fransérgio e os avançados Murilo, Luther Singh, Wilson Eduardo, Paulinho, Hassan e Stojiljkovic.