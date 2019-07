Sá Pinto já está em Braga para ultimar pormenores do contrato

Ricardo Sá Pinto chegou a Braga pouco antes das 17h30, onde foi recebido pelo presidente do Sp. Braga, António Salvador, nas instalações do clube.





O dirigente dos arsenalistas e o treinador vão ultimar os pormenores antes de ser formalizada a contratação do sucessor de Abel Ferreira no comandos do Sp. Braga. Tal como já noticiámos, o acordo será válido por duas temporadas.Sá Pinto chegou na companhia de Rui Casaca, diretor dos arsenalistas.