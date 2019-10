Sá Pinto: «Jogadores perceberam que não podiam ter entrado de outra forma»

Ricardo Sá Pinto ficou satisfeito com a vitória do Sp. Braga em casa do Penafiel (), a contar para a Taça da Liga. O técnico realçou a seriedade com que os seus jogadores encararam a partida."Fomos uma equipa séria, competente e humilde. [Os jogadores] Perceberam que não podiam ter entrado de outra forma, fortes e pressionantes no jogo, e fomos eficazes. Marcámos cedo, mas fomos melhores em todo o jogo.Acima de tudo, era importante conquistarmos os três pontos, chegar ao primeiro lugar do grupo, e o objetivo foi conseguido.Não sou apologista de grandes alterações, e da vez que o fizemos, frente ao Spartak de Moscovo, foi porque não havia depois possibilidade de recuperar, como também não sou apologista de facilitismos. Por isso, respeitámos muito o adversárioGostava de não ter sofrido, mas marcámos e ganhámos, como queríamos", disse depois do jogo.