Sá Pinto muda o onze todo: Rui Fonte e Eduardo titulares

Revolução na equipa do Sp. Braga para o duelo desta noite , em Barcelos. O técnico Sá Pinto muda todo o onze, por comparação com a partida da última quinta-feira, frente ao Spartak Moscovo, para a Liga Europa, e mesmo comparando o anterior duelo do campeonato, registam-se apenas dois repetentes: Claudemir e Hassan.Eis a equipa titular do Sp. Braga para o duelo com o Gil Vicente, que arranca às 20h30: Eduardo, Diogo Viana, Tormena, Lucas Cunha, Caju, Claudemir, João Novais, Murilo, Galeno, Rui Fonte e Hassan.Destaque para as estreia absolutas de Rui Fonte, Eduardo e Lucas Cunha na presente temporada. Tormena cumpre o primeiro jogo a titular, no regresso a uma casa que já foi sua, tal como Galeno, que já tinha somado os primeiros minutos pelos arsenalistas em Alvalade.Esta partida surge a meio do playoff da Liga Europa, que o Sp. Braga disputa frente ao Spartak Moscovo. Os minhotos venceram a primeira mão por 1-0 e, na próxima quinta-feira, vão discutir a segunda mão na Rússia. Dos titulares nesse duelo com os moscovitas, apenas Fransérgio, Esgaio e Palhinha estão no banco de suplentes.