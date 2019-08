Sá Pinto muito aplaudido no regresso a Alvalade

Sá Pinto foi muito aplaudido no regresso a Alvalade. Quando foi entoado o nome do treinador do Sp. Braga durante a apresentação das equipas, os adeptos responderam com muitos aplausos.





Sá Pinto, 46 anos, teve duas passagens de leão ao peito enquanto jogador (de 1994 a 1997 e de 2000 a 2006) e orientou o Sporting na época 2011/2012.