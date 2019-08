Sá Pinto: «Não considero o resultado justo»

O Sp. Braga sofreu este domingo a primeira derrota da temporada, ao perder com o Sporting em Alvalade por. Ricardo Sá Pinto considera que o resultado não é justo, lamentando a entrada da sua equipa no jogo e também a falta de eficácia dos arsenalistas. O técnico falou ainda do seu regresso a Alvalade, sendo também questionado sobre os fracos resultados dos minhotos contra os candidatos ao título."O resultado não considero justo. Acho que foi um grande jogo de futebol, nos primeiros 20 minutos o Sporting entrou forte, precisava de marcar, precisava de se encontrar com o resultado, com o seu público. Nós sabíamos que tínhamos de viver com essa pressão e esse ritmo inicial. Não soubemos ser tão agressivos nas disputas como teríamos de ser e nesses duelos perdemos algumas bolas importantes que permitiram ao adversário ter mais chegada. Perdemos o controlo do jogo, não tivemos qualidade na nossa posse e não conseguimos praticar o futebol que queríamos.A partir do minuto 20/25, acho que nos conseguimos encontrar, impor o nosso jogo, tivemos boas oportunidades para fazer o golo e inesperadamente sofremos o segundo golo contra todas as expetativas e foi imerecido na minha opinião, foi demasiado pesado para a nossa equipa. Mas com o espírito guerreiro que tem esta equipa, sabiam que tinham capacidade para fazer mais e melhor e acreditaram que podiam fazer uma grande segunda parte.Controlámos maioritariamente o jogo, houve ali um ou outro lance de transição porque nos expusemos e tínhamos de correr riscos para ir à procura do resultado. Tivemos mais volume de jogo ofensivo, mais oportunidades, mais remates e por mera infelicidade não conseguimos chegar a um segundo golo que nos podia dar a possibilidade de chegar a outro resultado e ir à procura da vitória. Não conseguimos, mas estou muito orgulhoso da equipa. É o quarto jogo em 10 dias e vir a Alvalade fazer este jogo é excecional. Não estou completamente tranquilo para o que vem no resto da época, estou preocupado em recuperar os jogadores porque quinta-feira já temos outra guerra, mas fico satisfeito com o desempenho de todos e confiante para o futuro também.(Sobre o regresso a Alvalade) É sempre especial. Passei aqui 15/16 anos da minha vida profissional em diversos cargos e não consigo ser alheio a essa situação.(Sobre os resultados do Sp. Braga contra os 'grandes') Hoje faltou concretizar e entrar mais agressivos nos primeiros 15/20 minutos, eles perceberam que aí podemos melhorar", disse.