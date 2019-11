Sá Pinto: «Não deixámos o adversário acreditar que podia ganhar»

Sá Pinto, treinador do Sp. Braga, comentou o triunfo (3-1) desta quinta-feira frente ao Besiktas que deixa os minhotos muito perto do apuramento para a fase a eliminar da Liga Europa.

Em declarações à Sport TV, o técnico admitiu que o Sp. Braga tornou "o jogo fácil" mas tal só foi possível pela atitude e competência dos seus jogadores.





"Entrámos pressionantes, concentrados e determinados para impor o nosso jogo e não deixar o adversário fazer o que nos fez nos primeiros 15, 20 minutos na Turquia. Esse foi o segredo. Não deixámos o adversário acreditar que podia ganhar. É uma equipa que se sente confortável com bola e não gosta de correr sem ela. Sabíamos disso e fomos competentes. Fomos uma equipa que jogou com grande inteligência, sabedoria, alma, organização e estrategicamente fomos perfeitos", afirmou Sá Pinto na flash interview após o encontro no Estádio Municipal de Braga.O golo do Besiktas surgiu numa das raras oportunidades criadas pela formação turca e Sá Pinto lamentou esse facto, mas destacou a capacidade do Sp. Braga para "reagir às adversidades" e a "campanha extraordinária" que os minhotos estão a realizar na Liga Europa."Tem sido o que tem acontecido à nossa equipa. Ultimamente é isto, vão lá uma vez e é golo. Um treinador vê isto e sabe que os jogadores sentem. Espero que a fase tenha acabado hoje, eles merecem mais. A equipa esteve equilibrada, segura, forte nos duelos. Aquele golo acontece com um ressalto aqui, uma bola ali e há mérito do próprio jogador. Mas foi uma pena não termos não sofrido. Soubemos ser fortes mais uma vez, estamos com muito mérito no primeiro lugar. Estamos a fazer uma campanha extraordinária para o futebol português e para o Sp. Braga", referiu o técnico bracarense.Para o apuramento ficar garantido, o Sp. Braga precisa de somar pelo menos um ponto nas duas últimas jornadas e Sá Pinto acredita nesse desfecho. "É o 'match point'. Falta sempre o último ponto. Não vamos pensar que vamos vacilar, vamos ser positivos. Acredito sempre nas coisas boas e luto por elas. O que fizemos até aqui vai permitir-nos garantir a passagem", concluiu.