Sá Pinto: «Não perder também será bom para nós»

O Sp. Braga mede forças com o Besiktas, esta quinta-feira, e Sá Pinto não acredita em facilidades pelo facto de os turcos estarem num período conturbado."Tudo é exigente hoje em dia. Temos outra competição agora, vamos defrontar um adversário que é o cabeça-de-série do grupo, é o principal candidato a terminar no 1.º lugar do grupo, e é uma equipa que tem jogadores com qualidade e um público fantástico. É difícil jogar aqui", começou por dizer Sá Pinto, à SportTV."Nós estamos bem, temos mais pontos, eles têm zero, mas não quer dizer que são inferiores. Para mim continuam a ser os mais fortes, os cabeças-de-série. São situações de instabilidade na equipa, lesões, direção… Não os permitiram estar ao melhor nível. O Besiktar sabe que dificilmente terá mais hipóteses se não pontuar ou ganhar. Vão querer entrar fortes e conseguir a primeira vitória ou pontuar para alimentar a esperança do apuramento", disse o treinador do Sp. Braga."Penso sempre no próximo jogo. O jogo de amanhã, se não perdemos, e porque é um mini campeonato e este é o adversário mais forte, não será mau resultado para nós. Vamos tentar fazer o melhor resultado possível e o melhor possível é vencer. Mas se não conseguirmos, e dependendo sempre do que será o jogo, não perder aqui também seria bom para nós, pois ainda teremos mais jogos pela frente, dois deles em casa", comentou ainda Ricardo Sá Pinto.O plantel realiza, por esta altura, um treino de adaptação ao relvado do Besiktas Park, junto à margem do Estreito de Bósforo, em Istambul.