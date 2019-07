Sá Pinto: «O Sp. Braga já é um grande»

O empate (0-0) entre Sp. Braga e o Monaco, de Leonardo Jardim, encheu as medidas de Sá Pinto. O técnico dos minhotos mostrou-se satisfeito, afirmando que "o Monaco foi um adversário de grande exigência", correspondendo com aquelas que são as pretensões do clube para a nova época."O Monaco foi um adversário de grande exigência, que nos pôs à prova e nos criou dificuldades. Era destes jogos que precisávamos para ver a que nível estamos. O Monaco, nesta altura, é mais forte do que o Lille [com quem o Braga perdeu no último particular, por 2-0], apesar de ter ficado em 2.º lugar na época passada e o Monaco ter lutado por não descer", afirmou Sá Pinto, no final da partida.Contente com o desempenho dos seus jogadores, Sá Pinto assegurou que este deverá ser o caminho que o clube tem de percorrer. "Estou muito satisfeito com a entrega, a atitude competitiva foi muito boa, a equipa procurou sempre jogar e divertir-se, tentou dominar o adversário, jogando alternadamente curto e longo, chegou à baliza contrária, mas faltou definir melhor as oportunidades que teve. Defensivamente, estivemos algo desconcentrados numa fase inicial, mas, depois, fomos compactos, sólidos e agressivos, a fechar os espaços e não deixámos o adversário criar. Este é o caminho, temos de procurar melhorar o que pode ser melhorado, mas estou muito satisfeito", disse.Depois de passagens pelo Al Fateh (Arábia Saudita), Atromitos (Grécia), Standard Liège (Bélgica) e Légia Varsóvia (Polónia), Sá Pinto não tem dúvidas de que existem clubes que evoluíram muito desde a última vez que orientou um emblema português - o Belenenses em 2015/16 - e um desses clubes é o Sp. Braga. "Durante o tempo em que estive fora de Portugal, não acompanhei o futebol português no seu todo, porque os projetos em que estava envolvido absorviam-me muito, mas sei que há equipas bem organizadas e bem treinadas, com bons jogadores e prevejo uma liga muito competitiva. O Braga já é um grande e o respeito e a motivação com que os adversários vêm cá jogar é muito grande, como se fosse Sporting, Benfica e FC Porto", vincou o técnico de 46 anos."Estou a gostar muito do comportamento dele e da sua evolução, está a demonstrar que quer continuar connosco. Ele quer jogar mais e amanhã [quinta-feira], com o Tondela, vai ter oportunidade para isso, tal como os que jogaram menos hoje. Eles têm de aproveitar as oportunidades que vão ter nos jogos, mas também nos treinos", revelou o treinador dos arsenalistas.