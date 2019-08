Sá Pinto: «Pedi aos jogadores que pensassem que a eliminatória estava no intervalo»

Ricardo Sá Pinto ficou satisfeito com o desempenho dos jogadores do Sp. Braga na. O treinador referiu que era importante que a equipa não relaxasse, mesmo após a vitória por 4-2 fora de casa."Pedi isso aos jogadores, que pensassem que a eliminatória estava no intervalo, e estou muito satisfeito. Quero que a equipa esteja concentrada nos 90 minutos e o objetivo é vencer. Nunca devemos baixar e temos de continuar sempre.O Braga não deixou este adversário acreditar. Se tivéssemos deixado, iríamos ter muitos problemas, porque este adversário tem muito mais valor do que demonstrou aqui.Tivemos a oportunidade de ver outros jogadores a jogar. Espero que este acumular de jogos não tenha repercussão no rendimento, mas tenho visto a equipa muito bem. Todos têm ajudado a equipa, mesmo os que têm ficado de fora têm incentivado. Estou satisfeito com todos.Estou satisfeito com o André [Horta], e com todos, por aquilo que têm interpretado no jogo ofensivo e defensivo. Temos ainda onde evoluir e a mensagem tem de ser contínua.[Em vez de Sequeira] dei oportunidade ao Caju, que já estava à espera há muito tempo. Estou muito satisfeito pois tenho duas boas alternativas para o lado esquerdo", disse.