Sá Pinto: «Penalizados pelo árbitro»

Sá Pinto considerou o resultado uma enorme injustiça. "Foi um jogo marcado pela superioridade do Sp. Braga. Toda a gente viu. Em volume, em posse de bola, em controlo de jogo. Previa-se que a nossa equipa ia sair daqui com três pontos pelo que fizemos na 1ª parte. É inacreditável. Estamos muito triste. Até o empate era injusto", analisou o técnico, que deixou críticas à arbitragem. "Somos penalizados pelo árbitro. Há falta clara nas costas do Esgaio [minuto 88]. Eu já vi o lance e é penálti! Com VAR à disposição, o árbitro não viu essa jogada, mas viu prontamente o lance da expulsão do Fransérgio", frisou.

"O desempenho foi bom, mas não conseguimos traduzir em golo. São estes momentos do futebol que nos deixam desanimados. Vejo um balneário muito triste por não ter os pontos que merecia", concluiu.