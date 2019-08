Sá Pinto perto da família e amanhã dará o treino em Braga

O episódio a envolver Ricardo Sá Pinto, dentro de um avião da companhia Ryanair que faria a ligação de Faro para o Porto, não tardou a ser resolvido.





Segundo apurou o nosso jornal, pouco tempo depois de ter deixado a aeronave, o treinador do Sp. Braga já se encontrava no exterior do aeroporto de Faro, na companhia da sua família. Sá Pinto, de resto, vai orientar a sessão de treino agendada para este sábado de manhã, às 10 horas, nas instalações do Sp. Braga.