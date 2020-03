Sá Pinto prevê sucesso de Trincão: «É o tipo de jogador que Camp Nou adora»

Trincão foi uma das transferências surpresa da parte final do mercado de inverno e, mesmo tendo ficado no Sp. Braga até final da temporada, começa já a ser uma tendência nos sites internacionais. O mais recente a dar-lhe destaque foi o Bleacher Report, que na quinta-feira lhe dedicou um trabalho especial no qual fez um retrato da carreira e pediu também a ajuda de Sá Pinto para uma espécie de apresentação. E aí, o técnico que lançou o futuro jogador do Barcelona no futebol senior não tem dúvidas: o sucesso está (quase) garantido.





"Uma coisa é chegares à equipa principal vindo dos escalões de formação do Barcelona e outra é chegar como grande contratação. O Trincão estará pressionado para mostrar serviço, mas tenho a certeza de que irá brilhar e atingirá o topo do futebol. É um jovem com muito talento, que na época anterior mal tinha jogado, mas que este ano sentimos que necessitava de mais minutos. Tem golo, assistências... tem tudo. Posso dizer isto porque o fomos buscar à equipa de reservas, mas estou muito orgulhoso por ter feito parte do seu processo de transição", assumiu.Sá Pinto admite, ainda assim, que poderá ser necessário esperar algum tempo para se ver o melhor do jovem. "Em Camp Nou jogará em frente a plateias bem maiores. Já vimos o Figo triunfar lá, enquanto que outros portugueses não se deram tão bem. Ainda assim, não podemos esperar que chegue e se imponha de imediato. Nem mesmo o Griezmann foi capaz de exibir o nível que tinha antes. Mas o talento está lá, tal como a mentalidade. O Trincão é, acima de tudo, um regalo de se ver. Gosta de receber a bola no pé, em profundidade e depois partir para o um para um. É fantástico com o pé esquerdo e sensacional no último terço. É o tipo de jogador que Camp Nou adora", finalizou.