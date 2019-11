Sá Pinto: «Quando um dia não me quiserem cá terão de dizer isso frontalmente»

O Sp. Braga não conseguiu melhor do que um empate a dois golos com o Famalicão. O jogo foi comentado por António Salvador e mais tarde Sá Pinto foi questionado sobre as declarações do presidente arsenalista."Gosto de cá estar, de treinar esta equipa. Quando um dia não me quiserem cá terão de dizer isso frontalmente, pois quero o melhor para o Sp. Braga", referiu."Todos nós queríamos ganhar e quando o presidente quiser falar comigo estou sempre disponível para falar sobre tudo. Conversamos em família, é assim que normalmente faço. Tenho de ouvir e perceber o que ele terá dito", acrescentou.