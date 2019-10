Sá Pinto quer vencer o Santa Clara sem sofrer golos

O treinador do Sp. Braga afirmou, este domingo, querer vencer o Santa Clara sem sofrer golos, no fecho da 8.ª jornada do campeonato português de futebol, mas frisou que o mais importante é a conquista dos três pontos.Depois do triunfo (2-1) sobre o Besitkas, na Turquia, na quinta-feira, para a Liga Europa, Ricardo Sá Pinto não confirmou se este é o melhor momento da temporada para os minhotos, mas frisou que a equipa vem de quatro vitórias seguidas, "o que não acontecia há um ano"."Queremos dar sequência a isso e, para este jogo, um dos objetivos, além dos três pontos, é não sofrer golos", adiantou o técnico, em conferência de imprensa de antecipação do jogo de segunda-feira.A equipa tem sofrido golos em quase todos os jogos e, no campeonato, só por uma vez isso não aconteceu (1-0 ao Portimonense, na última ronda). Sá Pinto admitiu "não gostar" que isso aconteça, apesar de considerar que "o resultado é o mais importante"."Muitos desses golos não foram grande mérito do adversário, foram situações pontuais do jogo, em 50% dos casos não pôs em causa o resultado, nem teve uma importância por aí além, um ou outro, sim, tirou-nos a possibilidade de ganhar, como em Setúbal, que foi uma grande injustiça", disse.Questionado sobre se prefere ganhar 4-3 ou 1-0, respondeu: "Se pudesse escolher, era marcar muitos e não sofrer, mas não podendo quero é ganhar, o resultado é o mais importante. Gosto de um jogo de qualidade e ofensivo e quem o faz expõe-se sempre. A este nível, não conseguimos ser sempre exemplares e obter tudo o que queremos", disse.O treinador disse esperar um Santa Clara a "jogar no erro" da sua equipa e a deslocar-se a Braga com o objetivo de "pontuar"."Tem jogadores de qualidade, o Santana, o Schettine, o Lincoln, jogadores com criatividade, capacidade e talento. Temos que estar muito concentrados e equilibrados para não permitir oportunidades de golo", disse.Sá Pinto lembrou que o Santa Clara "sofre poucos golos, quatro, e faz também poucos, também quatro, só perdeu duas vezes, com o Famalicão e FC Porto, e é uma equipa difícil".Ricardo Horta tem-se destacado nos minhotos, sendo o seu melhor marcador, com oito golos, seis dos quais na Liga Europa."Tem apresentado um nível alto, é um atleta que, fisicamente, recupera bem de um jogo para o outro e está num grande momento. A seleção? É um assunto que não me diz respeito, mas ficava muito contente se ele fosse, é o auge da carreira, do meu ponto de vista, foi assim comigo, representar o nosso país é sempre extraordinário e marca-nos para sempre", disse.Ricardo Sá Pinto considerou ainda que Benfica e FC Porto são os dois principais candidatos ao título."Claro que há uma grande diferença em termos de plantel, investimento e objetivos [para as outras equipas]. São os dois candidatos ao título e candidatos a vencer as competições em que estão envolvidos. Estão a um nível diferente da maior parte das equipas e temos que aceitar isso com naturalidade", disse.Para o jogo de segunda-feira, Fransérgio recuperou e está apto, ao contrário de Hassan, ainda tocado.Sporting de Braga, 12.º classificado, com oito pontos, e Santa Clara, nono, com 11, defrontam-se a partir das 20:15 de segunda-feira, no Estádio Municipal de Braga.