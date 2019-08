Sá Pinto: «Sabemos da importância que entrar na fase de grupos tem para o clube»

Ricardo Sá Pinto, treinador do Sp. Braga, reconheceu que entrar na fase de grupos da Liga Europa é de extrema importância para o clube. Os bracarenses estão bem encaminhados, depois de terem vencido o Spartak Moscovo na 1.ª mão do playoff de acesso à prova, em casa, por 1-0."Sabemos da importância que entrar na fase grupos tem para o clube. Defrontámos um adversário muito difícil como o Brondby, agora outro grande adversário pela frente… A 1.ª parte deste jogo conseguimos vencer, agora falta a segunda. O Spartak é uma equipa difícil, experiente e com grande qualidade individual. É o clube com mais títulos na Rússia, 22, o que diz muito. O orçamento nem se compara com o nosso. Tem muitas e boas condições. Não vejo muitos pontos fracos, vejo uma equipa forte em todos os sectores", referiu na conferência de imprensa de antevisão à partida desta quinta-feira, às 18h15.O técnico, de 46 anos, nunca perdeu numa eliminatória desta competição e pretende manter este registo imaculado. "É um bom prenúncio e espero que continue, é esse o meu desejo, sabendo que esta é outra eliminatória e outra equipa. Espero continuar com essas estatísticas", destacou.Já relativamente à responsabilidade de fazer pontos para o país nas competições da UEFA, Sá Pinto é perentório como sempre. "Temos de ganhar pelo Sp. Braga, pela importância para o clube, jogadores, adeptos e direção. É um objetivo a que nos propusemos este ano. Queremos muito concretizá-lo. Não posso esconder que como português gostava de ajudar o meu país, para trazer pontos de que precisamos para meter mais equipas de forma mais direta nas provas e sem ter de passar por este caminho e calendário tão difícil. Só nós sabemos o que estamos a passar. Era importante para o país também", afirmou.O treinador dos minhotos ainda confirmou que Tormena está fora desta partida. "Tenho três soluções, o Palhinha, o Tormena e o Lucas. Pablo não pode ser opção, portanto não o temos connosco. Tivemos 3 jogos em 8 dias, preparámos a melhor equipa para jogar sempre em cada jogo, com esta condicionante dos 8 dias e com esta diferença que existe de jogo para jogo", salientou.Já sobre a mudança de João Mário para o Lokomotiv Moscovo disse: "O João Mário foi meu jogador, fomos campeões no Sporting em sub-19, é muito inteligente e uma ótima contratação para o Lokomotiv e para o futebol russo."