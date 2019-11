Sá Pinto: «Se tivesse oportunidade de ver o Fábio Martins na altura, ele não teria saído»

Depois de uma temporada em que perdeu espaço no Sp. Braga, Fábio Martins foi emprestado ao Famalicão e voltou a ser feliz, assumindo-se já como uma das figuras do campeonato atual, com quatro golos e quatro assistências.A boa prestação do extremo não tem passado despercebida a ninguém e foi até motivo de um comentário por parte de Sá Pinto, atual técnico dos arsenalistas. Quando questionado sobre se teria dado uma oportunidade a Fábio Martins caso pudesse ter observado o jogador, o treinador bracarense foi perentório em admitir que não o teria deixado sair."Tenho muitas soluções para essa posição, mas se tivesse oportunidade de o ver na altura não teria saído de certeza; tinha-lhe dado uma oportunidade. Estive fora, mas fui acompanhado a sua carreira e já gostava dele quando estava no Chaves. Quando cheguei não tive essa oportunidade, visto que o negócio já estava feito", apontou.Fábio Martins, refira-se, é baixa garantida no encontro entre Sp. Braga e Famalicão, este domingo, por se encontrar cedido pelos bracarenses.