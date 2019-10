Sá Pinto: «Senti confiança e o triunfo é justo»

Sá Pinto elogiou a confiança da equipa e considerou o triunfo justo, mas recusou assumir o apuramento como um dado quase definido por força do nível dos adversários. "Senti a equipa confiante e, se antes do jogo aceitava o empate como um bom resultado, atendendo ao decorrer percebi que podíamos levar algo mais. Felizmente correu bem e o triunfo é justo, mas em dois minutos tudo podia ter mudado, pelo que não admito responsabilidades acrescidas para os jogos que se seguem com o Wolverhampton e o Besiktas porque no futebol tudo pode acontecer e o fator casa não é suficiente", comentou Sá Pinto, garantindo que a ideia "é continuar a trabalhar com a mesma humildade".