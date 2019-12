Sá Pinto: «Sofremos o segundo golo numa altura em que não era merecido»

Sá Pinto, treinador do Sporting de Braga, analisou a derrota da equipa minhota na visita ao Benfica, por 2-1, que ditou a eliminação da Taça de Portugal.





O técnico lamentou que o segundo golo do Benfica tenha surgido depois de os arsenalistas conseguirem conter a investida encarnada no arranque da 2.ª parte. "Sofremos o segundo golo numa altura em que não era merecido, apesar do bom reinício Benfica. Não foi justo o golo naquele momento e isso limitou-nos as opções e aspirações para seguir em frente", afirmou, em declarações à RTP."A equipa teve uma abordagem ao jogo muito inteligente. soube perceber e respeitar a qualidade do Benfica. Na 1.ª parte o Benfica teve mais bola, sabíamos que ia acontecer e até consentimos isso de certa forma. Tivemos bons momentos, personalidade com bola, criámos oportunidade e fizemos um golo. Aceito o resultado da 1.ª parte [1-1], era justo", acrescentou.

Sá Pinto elogiou também a postura dos seus jogadores e a qualidade de jogo exibida no Estádio da Luz.



"A equipa está de parabéns. Foi forte, reagiu, teve personalidade e houve momentos em que podíamos ter feito melhor, mas não é fácil contra o Benfica, que estava a jogar em casa e tem aspiração de ganhar a Taça", justificou o técnico dos bracarenses.



Exibições menos conseguidas

"A equipa tem feito grandes jogos esta época. Não é possível estar sempre bem e tem de haver muita paciência com a equipa. Eu disse desd eo início que ia ser muito exigente, já são muitos jogos disputados e não conseguimos estar sempre como queremos".

Falta de eficácia



"Controlamos, criamos, mas não somos eficazes e pagamos caro por um ou outro erro. É isso que tem feito a diferença. A equipa tem feito coisas muito boas, temos 20 jornadas pela frente [na Liga] e vamos chegar ao nosso objetivo"-