Sá Pinto: «Sp. Braga nunca jogará para o empate»

Ricardo Sá Pinto assinala o momento mais confiante do Wolverhampton na antevisão do confronto com Nuno Espírito Santo, mas o treinador do Sp. Braga acredita que a sua equipa vai dar esta 5ª feira o passo decisivo rumo à fase a eliminar da Liga Europa.





"Sim, e essa derrota foi para a Taça da Liga. Grande registo, é um momento diferente, eles estão confiantes e sabemos a força do adversário, da qualidade que têm e, com certeza, vai ser mais um grande jogo, entre duas boas equipas que estão a fazer uma boa Liga Europa. Ambas querem ganhar e carimbar a passagem à fazer seguinte porque é uma oportunidade. Criámos esta oportunidade, sem ser uma obrigatoriedade e logicamente gostávamos de seguir em frente.""O nosso desejo principal é passar a fase seguintes e forma em primeiro melhor ainda. Mas esse é o segundo objetivo. O primeiro objetivo, que queremos garantir já amanhã, é passar à fase seguinte.""Em 11 jogos temos 8 vitórias, dois empates e uma derrota. É um ciclo muito bom, já tivemos outros e a exigência tem sido grande. A equipa tem-se mostrado de forma extraordinária. Se estávamos mais baixo na Liga demos uma grande resposta no último jogo e estamos focados neste grande desafio, contra o Wolverhampton. Ganhar era fantástico, se calhar até pode nem ser preciso as duas equipas ganharem para passar. Se tivermos outro resultado para passar, ficaremos contentes na mesma.""É motivante e aliciante, mas não me desvia do objetivo que é passar. Se pudermos juntar outro tipo de coisas boas, como recordes, juntaremos com todo o gosto e sentir-nos-emos orgulhosos. Mas o desejo principal é passar à fase seguinte. O que vier atrás logo se vê…""Pode nem precisar [do empate]. O Sp. Braga nunca jogará para o empate, mas sempre para conquistar os três pontos. Iremos fazer o que temos feito: vencer. Porque essa é a nossa forma de estar.""[Risos]. Raúl, Jota, Traoré, João Moutinho... São tantos jogadores de qualidade que podem fazer a diferença. É uma equipa recheada de qualidade e todos são perigosos. Não há uma referência, mas sim o plantel todo. Eles mudaram desse o jogo de lá, melhoraram na construção, a dinâmica melhorou e todos têm um papel importante. São fortes nas bolas paradas e na transição. Temos de ter muito cuidado nesses dois momentos."Tenho alguma experiência de Liga Europa, já levei equipas ao playoff, estive na fase de grupos, levei o Sporting às meias-finais e vivo bem com esta competição e que particularmente gosto de estar envolvido nela. É aliciante, os adversários são de grande qualidade e até à data as coisas têm corrido bem. Espero que assim continue."É um dos melhores treinadores portugueses da atualidade, tem feito um excelente trabalho, está a fazer um bom campeonato e é normal que haja interesse de outros clubes. Tenho um bom amigo no Arsenal, o Unai [Emery], e espero que ele não saia. Se o Nuno for para lá é sinal que o Unai sai… O que desejo ao Nuno é o que desejo para mim: que tenha muito sucesso. Somos rivais apenas nestes 90 minutos.""Gostamos de um bom relvado para praticar um bom futebol e não nos é favorável se o relvado não estiver em condições. Espero que isso se possa resolver, não só para esta como para as noutras competições, até porque temos jogo já na segunda-feira."