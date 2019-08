Sá Pinto: «Sporting ferido? O último resultado até foi injusto»

Ricardo Sá Pinto, técnico do Sp. Braga, fez esta tarde a antevisão à partida com o Sporting. O treinador dos minhotos não considera que terá pela frente um adversário ferido, apesar dos maus resultados dos leões. O Sporting-Sp. Braga, referente à 2ª jornada da Liga NOS, joga-se este domngo no Estádio de Alvalade a partir das 21H00.





"Não considero que o Sporting esteja ferido, é uma grande equipa, com excelentes jogadores e o último resultado até foi injusto. Como tal, prevejo um jogo muito difícil, de uma equipa que quer ganhar, que ainda não venceu esta época e está desejosa de conseguir outro resultado. Iremos tentar o melhor possível e conquistar o melhor resultado possível."Início de época muito desgastante, amanhã vamos fazer o quarto jogo em 10 dias e vamos depois iniciar ciclo de cinco jogos em 15 dias. Precisávamos de mais tempo para preparar este jogo.Só penso num jogo de cada vez. O primeiro avião que temos de apanhar é o que vai para Alvalade. Vamos tentar o melhor resultado possível.Toda a gente sabe a minha ligação ao Sporting, mas sou profissional do Sp. Braga e quero ajudar este clube que me recebeu bem a obter os seus objetivos."Não. Estamos num nível que achava que podíamos estar."