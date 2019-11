Sá Pinto: «Todos conhecemos a personalidade do presidente»

Na antevisão ao duelo desta quinta-feira, com o Besiktas (20h00), a contar para a 4ª jornada da Liga Europa, Ricardo Sá Pinto comentou as palavras de António Salvador no último domingo, que pediu "mais responsabilidade à equipa" do Sp. Braga nas partidas da Liga NOS.





"Todos conhecemos a personalidade do presidente e gosta, tal como eu, de ganhar sempre. Todavia, temos de perceber que não podemos ganhar sempre, mas estou cem por cento de acordo com o que ele diz. Temos de estar mais acima na classificação [na Liga NOS] e temos de assumir essa responsabilidade. Mas sei que mais tarde ou mais cedo vamos lá chegar", disse o técnico, que abordou de seguida o duelo europeu com os turcos."Espero um Besiktas forte, é um jogo de tripla e o factor casa não é fundamental. Começou como cabeça de série e veja-se onde está agora. Tem perdido por pormenores, é uma equipa fortíssima e querem mudar a imagem. Ainda vai a tempo de conseguir esses resultados e vai acreditar que é possível", resumiu.