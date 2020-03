Sá Pinto: «Trincão vai jogar no Barcelona e vai ser importante»

Ricardo Sá Pinto projetou um futuro risonho a Trincão. O técnico português contou à Rádio Marca o que pensa do futuro jogador do Barcelona.





"Vai jogar no Barcelona e vai ser importante", vincou o treinador que orientou o jovem extremo português, de 20 anos, futuro jogador dos catalães a partir de junho. "É muito sério, tranquilo, profissional e concentrado. Tem caráter e sabe defender, ainda que a característica principal é o que faz no ataque e o seu um contra um", reiterou Sá Pinto, antigo técnico do jogador no Sp. Braga.O treinador que saiu dos bracarenses em dezembro explicou como vê o emblema minhoto. "No Sp. Braga estávamos a ir num caminho muito bom, mas as coisas foram como foram. Trata-se agora de um clube formador e vendedor, não é um clube comprador como o Benfica", sublinhou Sá Pinto.