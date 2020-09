Sá Pinto "triste" e "desiludido" com António Salvador por causa de Trincão: «Mentiu!»

"Uma mentira!" Foi desta forma que Ricardo Sá Pinto, antigo treinador do Sp. Braga, reagiu às declarações de António Salvador, que disse que este técnico queria ter vendido Trincão em janeiro.





"Uma mentira grave em relação aquilo que projetámos para o futuro do Trincão. Ele em apenas cinco meses connosco, jogou mais do dobro das vezes que tinha jogado no ano anterior. Jogou em quatro competições e foi pela primeira vez titular. Portanto, apostámos claramente no miúdo e jamais pensaríamos em dispensar um jovem talentoso como este", referiu o antigo internacional português à Renascença."Isto é uma grande tristeza, em face do que o presidente veio dizer. Ainda para mais quando recebi mensagens do presidente a dizer-me 'mister, parabéns pela confiança que está a dar ao miúdo e tal'. Tenho essas mensagens ainda guardadas", frisou.No entanto, Sá Pinto garante que estas palavras não o surpreendem. "A minha relação pessoal com o presidente sempre foi boa, mas quando saí disse-lhe que foi uma pessoa que profissionalmente me desiludiu muito. Pelas expectativas que criei em relação à liderança dele e também por aquilo que nós nos tínhamos comprometido, em comum, em relação aos objetivos do Braga. E, como sabe, estávamos no caminho certo. Esta desilusão vem na mesma linha e, portanto, não é uma surpresa, infelizmente. Mas que me deixa bastante triste, deixa", concluiu.