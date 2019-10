Sá Pinto: «Uma vitória da humildade»

A forma séria como os jogadores do Sp. Braga encararam o jogo com o Leça mereceu elogios de Sá Pinto, depois do triunfo por 3-1 para a Taça de Portugal.





"Fomos competentes, organizados e agressivos. É uma vitória da humildade e da competência. Mesmo a ganhar, não deixei que a equipa abrandasse nem estivesse em zona de conforto", explicou o treinador, que não quer ser apanhado em contrapé nesta competição: "Houve surpresas e vai continuar a haver. Mas nós não queremos fazer parte dessas coisas."