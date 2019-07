Sá Pinto utilizou 19 jogadores no duelo com o FC Porto

O Sp. Braga deslocou-se ao Olival, na manhã desta quarta-feira, para defrontar o FC Porto em mais um teste de preparação para o encontro europeu frente ao Légia Gdansk, a 8 de agosto.Neste teste, Sá Pinto aproveitou as várias fases do encontro para dar minutos a vários jogadores, acabando por lançar para o relvado 19 nomes: Matheus, Sequeira, Wilson, Pablo, André Horta, Paulinho, R. Horta, Fransérgio, Bruno Viana, R. Esgaio, Palhinha, Caju, Trincão, Murilo, Xadas, Stojiljkovic, João Novais, Claudemir e Diogo Viana.Matheus, Sequeira, Wilson, Pablo, André Horta, Paulinho, R. Horta, Fransérgio, Bruno Viana, R. Esgaio, Palhinha, Caju, Trincão, Murilo, Xadas, Stojiljkovic, João Novais, Claudemir e Diogo Viana.De referir que o encontro caiu para o lado do FC Porto, com um golo de Corona, aos 89 minutos.