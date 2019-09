Sá Pinto: «Vamos descansar, que é o que precisamos nesta altura»

Naturalmente desapontado pela goleada sofrida perante o Benfica, por 4-0 , Ricardo Sá Pinto assumiu que o intenso calendário deste arranque de época do seu Sp. Braga acabou por passar fatura no desfecho do duelo desta noite, no qual considera que, mesmo assim, a sua equipa esteve bem até ao lance do penálti que ditou o primeiro golo de Pizzi."Estávamos bem no jogo até sofrer o penálti. Temos uma carga física enorme em cima, não é fácil. Fizemos um grande esforço em Moscovo. Conseguimos o grande objetivo da época, no imediato, mas claro que há outros. A equipa sentiu o penálti, depois o Ricardo Horta também podia ter feito o golo que animava. Depois foi a entrada na segunda parte e alertámos para isso. Tínhamos de ser mais equilibrados depois. ""Fiz as alterações também para termos mais bola e sermos mais compactos e equilibrados, saindo melhor com a bola. Mas sofremos aqueles dois golos que condicionaram tudo. Contra o Benfica não se pode dar estas situações. Mas também houve muita infelicidade. Três pontos importantíssimos que não conseguimos conquistar mas há muito tempo [pela frente]. Vamos descansar, que precisamos nesta altura.""Temos de pensar também com bola. A equipa expôs-se demasiado, não podemos estar igualdade numérica com o Rafa, que tem aquela velocidade diabólica. Temos um jogador muito jovem, o Lucas, e não é fácil defrontar logo jogadores deste nível. Fez um jogo muito positivo, mas não é fácil. A entrada do Rui [Fonte] era também para segurarmos mais a bola, mas há muito tempo que ele não joga.""É um momento importante para parar e descansar, que é o que precisamos. Agora é preparar outro ciclo que vai existir. Este tipo de situações também serve para aprendermos. Se querermos estar a este nível temos de ser rigorosos"