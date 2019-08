SAD multada em 20 mil euros

A SAD do Sp. Braga foi alvo de mão pesada do Conselho de Disciplina da FPF, que decretou várias multas que totalizam 20.159 euros. Em causa o arremesso de objetos para o relvado no decurso do duelo da 1ª jornada da Liga NOS, frente ao Moreirense, bem como as tarjas a criticar a realização de jogos à 2ª feira e cânticos insultuosos em relação à Liga. Foi ainda instaurado um processo disciplinar à SAD bracarense.