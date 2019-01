Saiba como Ibrahima é a peça-chave no negócio por Loum

O trinco Ibrahima, de 20 anos, é a alternativa que cobre as exigências do Moreirense para permitir a saída de Loum para o FC Porto.Caso o fumo branco iminente pelo senegalês se concretize entre arsenalistas e dragões, o médio do Sp. Braga B ruma em definitivo para Moreira de Cónegos. A SAD bracarense fica com 80% dos direitos económicos, cedendo 20% do passe aos vimaranenses.O detalhe menos convencional do acordo é que o Sp. Braga reserva para si a opção de recompra, válida em todas as janelas de transferências, podendo resgatar Ibrahima por 500 mil euros. Isto sobrepondo-se a qualquer outra oferta que o Moreirense possa receber, ainda que seja de valor substancialmente superior.Natural da Guiné Conacri, Ibrahima foi esta temporada promovido à equipa B do Sp. Braga, levando 17 jogos e três golos na 2ª Liga às ordens de Wender. O seu contrato com a SAD de António Salvador estava firmado até 2023.