Saiba quanto pagou o Sp. Braga ao FC Porto por Galeno

O Sp. Braga comunicou esta quarta-feira à CMVM os detalhes da aquisição de Wenderson Galeno ao FC Porto. Em comunicado, os arsenalistas explicam que vão pagar 3,5 milhões de euros em prestações, confirmando ainda que os dragões ficam com 50 por cento de uma futura mais-valia, como Record já tinha adiantado.Galeno, avançado brasileiro de 21 anos, assinou um contrato válido até 2024 e ficou com uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros."A SPORTING CLUBE DE BRAGA - FUTEBOL, SAD, vem nos termos e para os efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, informar que chegou a acordo com a FUTEBOL CLUBE DO PORTO, FUTEBOL, SAD para a transferência a título definitivo e contratação do jogador WENDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO GALENO, de nacionalidade brasileira, natural de Barra da Corda (MA), Brasil, maior de idade, nascido a 22/10/1997, mediante o pagamento da quantia de 3.500.000,00€ (três milhões e meio de euros), acrescida de IVA, que será efetuado nos seguintes termos: uma prestação de 500.000,00€ (quinhentos mil euros), a 30 de Setembro de 2019, seguida de cinco prestações de 600.000,00€ (seiscentos mil euros) cada uma, a 20 de Outubro de 2020, 20 de Fevereiro de 2021, 20 de Outubro de 2021, 20 de Fevereiro de 2022 e 20 de Outubro de 2022.Caso o jogador venha a ser transferido pela SPORTING CLUBE DE BRAGA - FUTEBOL, SAD para terceiro clube ou sociedade desportiva, a título definitivo ou temporário, a FUTEBOL CLUBE DO PORTO, FUTEBOL, SAD terá ainda direito a receber 50% da mais-valia gerada por essa transferência, o que, nos termos do acordo celebrado, corresponde a 50% da futura receita após dedução de 3.500.000,00€ (três milhões e meio de euros), dos custos relacionados com agenciamento, intermediação ou representação na contratação do jogador e na sua futura transferência a título definitivo ou temporário (neste caso limitados a 10% do valor total no negócio), bem como de qualquer montante que venha a ser suportado ou imputado à SPORTING CLUBE DE BRAGA - FUTEBOL, SAD a título de mecanismo de solidariedade.Mais se informa que a SPORTING CLUBE DE BRAGA - FUTEBOL, SAD celebrou com o jogador um contrato de trabalho desportivo para vigorar até 30 de junho de 2024, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de 15.000.000,00€ (quinze milhões de euros)."