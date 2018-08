Saída de Marafona não está na mesa

O futuro de Marafona vai, ao que tudo indica, passar pelo... Sp. Braga. O desabafo do jogador na redes social Instagram – "Não costumo desistir fácil, mas já estou cansado de muitas coisas" — reabriu a discussão sobre a sua continuidade na equipa arsenalista, até porque está a aproximar-se a data do fecho do mercado, mas o cenário de saída parece estar colocado de parte.O presidente António Salvador já assumiu publicamente, depois de anunciadas as saídas de Vukcevic e de Hassan, que não haveria mais mexidas no plantel de Abel Ferreira. "É com este grupo que vamos lutar pelos nossos três objetivos. Quem cá está é quem vai ficar. Não vamos negociar mais ninguém", afirmou o dirigente, depois da eliminação europeia.Por outro lado, o próprio treinador já tinha admitido estar "supercontente" com o desempenho dos quatro guardiões que tem à disposição. "O que posso garantir é que todos vão jogar, cada um no seu tempo", disse Abel.A verdade é que ao fim de quatro jogos oficiais, Marafona ainda não foi utilizado e até só foi para o banco de suplentes numa ocasião, na segunda mão da eliminatória com o Zorya, em Braga. Nos outros desafios, foi Tiago Sá a assumir a condição de suplente.Marafona entrou no último ano de contrato com o Sp. Braga. O guarda-redes, de 31 anos, chegou à Pedreira no mercado de inverno da época 2015/16, então proveniente do P. Ferreira.