Salvador aponta fasquia: «Queremos, no mínimo, igualar o pódio da época passada»

O Sp. Braga mantém-se a dois pontos do Benfica, portanto ainda acalenta a esperança de terminar o campeonato no 3.º lugar, repetindo o feito da época passada. Só que desta vez, o 3.º lugar dá acesso às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões e António Salvador aponta a essa fasquia.





"Estamos concentrados no próximo jogo e queremos a melhor classificação possível. Estamos na luta pelo pódio e queremos, no mínimo, igualar a época passada", referiu o presidente minhoto, que ainda espera erguer a Taça de Portugal: "Só depois é que vamos pensar na Taça de Portugal. Vamos querer ganhar, obviamente, mas o importante é que só pode levar a conquistar alguma coisa estando nos momentos de decisão."Declarações de António Salvador à margem da apresentação da sua candidatura às eleições do clube. António Pedro Peixoto ponderou candidatar-se, tal como em 2017, mas não avançou com o candidatura."A decisão é dele, não posso convencê-lo a ir a eleições. É importante haver candidaturas, era importante o debate, que as ideias fossem discutidas, mas se não houver candidaturas cá estarei para discutir as minhas ideias com os sócios", disse António Salvador, confrontado com o apelo de Peixoto em prol de uma revisão estatutária relativamente à obrigação de existir um membro do Conselho Geral da direção em funções em cada lista candidata aos órgãos sociais."Não me vou pronunciar, porque não alterámos os estatutos durante a minha presidência. Mas é preciso dizer que este é um órgão meramente consultivo, não nenhuma função executiva constituída por pessoas que foram eleitas presidentes. Há 19 pessoas nesse órgão e defendo que em cada mandato deve haver um presidente diferente", apontou.