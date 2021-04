Salvador apresenta recandidatura: conheça a lista e as figuras da Comissão de Honra

António Salvador, presidente do Sp. Braga desde 2003, apresenta por esta altura a sua recandidatura a mais um mandato e já é conhecida a lista que irá ser submetida ao ato eleitoral agendado para o próximo dia 21 de maio.





Nota para a inclusão de Luís Machado, antigo presidente do clube, como líder do Conselho Geral, para a vaga atualmente ocupada por Fernando Oliveira. No Conselho Fiscal surge o nome de Gaspar Vieira de Castro e na Assembleia Geral o de José Manuel Fernandes, duas figuras que exercem atualmente essas funções.Na lista de vice-presidentes da direção, nota para as entradas de Joel Pereira, Cláudio Couto e Hugo Vieira, não estando incluído na lista o nome de Fernando Parente, vice-presidente da direção em exercício. Gaspar Borges, Hernâni Portovedo, Manuel Silva Costa, Manuel Sá Serino e Paulo Jorge Resende mantêm-se no lote de vice-presidentes.Ao mesmo tempo que foi divulgada a lista candidata ao ato eleitoral, foi conhecida ainda a lista de figuras ilustres que integram a Comissão de Honra de apoio à recandidatura de António Salvador. Destaque para antigos treinadores como Abel Ferreira, Custódio ou Domingos Paciência, mas também para ex-jogadores do clube, entre eles Trincão, Mossoró, Marcelo Goiano, Nuno Gomes, Quim ou Karoglan.