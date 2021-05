António Salvador assistiu ao último treino do Sp. Braga antes da final da Taça

O Sp. Braga realiza na manhã deste sábado o último treino antes da final da Taça de Portugal, agendada para domingo, às 20h30, frente ao Benfica. António Salvador, ontem reeleito na presidência do clube, assistiu ao apronto no relvado do Estádio Municipal de Braga.

Nos 15 minutos da sessão abertos à comunicação social, Carlos Carvalhal contou com praticamente todo o grupo, à exceção de três jogadores lesionados há longas semanas e que já se sabia que estariam fora das opções para o desafio contra as águias. David Carmo, Francisco Moura e Iuri Medeiros só estarão clinicamente aptos na próxima época e, sem surpresa, falham o duelo com o Benfica. O técnico dos minhotos aproveitou os primeiros minutos do treino para conversar individualmente com alguns futebolistas, nomeadamente Fransérgio, Piazon e Ricardo Horta.

O Sp. Braga tenta amanhã conquistar a terceira Taça de Portugal do seu historial de cem anos, depois de ter vencido o troféu em 1966, contra o V. Setúbal, e em 2016, ante o FC Porto.

Entretanto, Carlos Carvalhal e um jogador da equipa arsenalista fazem, às 12h30, a antevisão à partida a ter lugar no Estádio Cidade de Coimbra e que será dirigida por Nuno Almeida, do Algarve. A equipa parte às 14h00 para a cidade dos estudantes.



Autor: José Lima