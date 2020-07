Salvador 'atira-se' ao Sporting por causa de Amorim: «Tudo fizeram para que este lugar não fosse nosso»

António Salvador surgiu, este sábado, no final do encontro entre Sp. Braga e FC Porto na conferência de imprensa para agradecer o contributo de treinadores, jogadores e staff técnico dos bracarenses ao longo de uma temporada "complicada", atirando-se ainda ao Sporting pelo facto de ter contratado Rúben Amorim e de ainda não ter pago a cláusula de rescisão do técnico.





"Esta minha vinda aqui, de uma forma muito clara, tem como objetivo dar um obrigado a todos os profissionais do Sp. Braga. Esta foi uma época muito difícil, que já vai para o seu 14.º mês. Tivemos uma série de problemas desde o início da preparação da época, com a saída do Abel, como todos sabem estava a ser preparada em função dele, que saiu, não porque o Sp. Braga quisesse, mas porque recebeu propostas que não quis recusar", começou por dizer o líder arsenalista."Quero agradecer ao Rúben Amorim pela excelente campanha que fez na Liga e na Taça da Liga, infelizmente por circunstâncias, que o clube não teve nada a ver, decidiu ir para um clube que ainda não pagou a cláusula de rescisão. Fomos buscar o Custódio, veio a pandemia, foi muito difícil para nós. Tivemos que recorrer mais uma vez internamente para acabar a época. Parabéns a todos os profissionais e a todos os jogadores. Esta época histórica do Sp. Braga, que venceu a Taça da Liga, que venceu os ditos 'grandes' e que conseguiu acabar em 3.º lugar, eles são todos uns verdadeiros campeões. A eles e a toda a estrutura porque só com pessoas assim é que o clube conseguiu aguentar todos os abalos que tivemos esta época. O meu obrigado a todos os treinadores que por aqui passaram. Bem sei que tudo fizeram para que este lugar não fosse nosso [o 3.º posto], tendo inclusive vindo buscar o nosso treinador Rúben Amorim, mas nós não somos de nos vergar."