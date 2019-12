Salvador critica arbitragem do Sp. Braga-Paços: «Espero um esclarecimento do CA»

O motivo de contestação de Sá Pinto: o golo do P. Ferreira e o lance para falta sobre Galeno O motivo de contestação de Sá Pinto: o golo do P. Ferreira e o lance para falta sobre Galeno

António Salvador deixou duras críticas à arbitragem de Fábio Veríssimo na derrota caseira ( 0-1 ) do Sp. Braga diante do Paços de Ferreira, este domingo. Tal como Sá Pinto, o presidente bracarense apontou o dedo ao lance que originou o golo pacense e 'convidou' o Conselho de Arbitragem da FPF a esclarecer a jogada, à semelhança do que fez para o momento do golo do Belenenses SAD contra o FC Porto , na jornada passada."Vi o que toda a gente viu. O Conselho de Arbitragem também viu e, a exemplo do que aconteceu na semana passada, quando fez um esclarecimento de um lance num determinado jogo, espero que nas próximas horas também venha esclarecer este lance", atirou Salvador."Vi o que toda a gente viu. O Conselho de Arbitragem também viu e, a exemplo do que aconteceu na semana passada, quando fez um esclarecimento de um lance num determinado jogo, espero que nas próximas horas também venha esclarecer este lance.""Fomos prejudicados e saímos daqui sem pontos quando não devíamos e depois não se admirem quando vier um estudo a dizer que o campeonato português está na cauda da Europa em tempo útil de jogo. Isso só acontece porque as nossas arbitragens permitem que se faça antijogo, daí o tempo útil insuficiente para as equipas desenvolverem o seu futebol. E depois não se dá o tempo de compensação necessário. Se isso acontecesse talvez estivéssemos melhor na Europa.""Tenho uma confiança grande nos jogadores, no treinador. Estamos tristes, mas temos vários desafios pela frente e acredito piamente que vamos alcançar os objetivos. Percebo a tristeza dos adeptos, mas há que ter confiança e dizer-lhes para apoiarem esta equipa. Além da infelicidade, temos estes lances como o de hoje, um dos mais escandalosos deste campeonato, como disse o nosso treinador. Agora é olhar para quarta-feira porque é outro grande objetivo da temporada.""Não sei. Depois deste lance e do que aconteceu na semana passada, espero que o CA explique o porquê disso. Por isso é que espero um esclarecimento do CA."